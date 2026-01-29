Avvocato Ligas il primo legal drama di Sky con Luca Argentero | svelato il trailer

Un legal drama come non l'avete mai visto. Preparatevi ad addentrarvi in una Milano contemporanea tra casi legali difficili e un avvocato incredibilmente affascinante a cui presta il volto Luca Argentero. Tutto questo è “Avvocato Ligas”, la nuova serie Sky Original da non farsi scappare.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Luca Argentero si trasforma nell’affascinante “Avvocato Ligas”. Il trailer del primo legal drama Sky

Avvocato Ligas, Luca Argentero nel primo legal drama Sky Original

avvocato ligas il primoAvvocato Ligas: Il trailer ufficiale della serie con Luca Argentero in arrivo su Sky e NOWLuca Argentero interpreta un controverso avvocato penalista nella nuova serie Sky Original Avvocato Ligas, dal 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: ecco il trailer ufficiale. comingsoon.it

avvocato ligas il primoAvvocato Ligas: Luca Argentero protagonista del nuovo legal drama Sky, dal 6 marzoLa legge impone regole. Lorenzo Ligas no.Geniale, affascinante e pericolosamente autodistruttivo, è l’avvocato penalista che tutti temono e ammirano nei ... dtti.it

