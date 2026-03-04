Il 6 marzo su Sky Atlantic e su NOW debutta Avvocato Ligas, una nuova serie legal con Luca Argentero nel ruolo di penalista. La produzione racconta le vicende di un avvocato impegnato in casi giudiziari, offrendo uno sguardo diretto sul suo lavoro quotidiano. La serie si propone di esplorare le dinamiche del mondo legale attraverso le esperienze del protagonista.

Arriva il 6 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW Avvocato Ligas, il nuovo legal drama con protagonista Luca Argentero. La serie racconta la storia di un penalista geniale ma controverso che, dopo uno scandalo personale, è costretto a ripartire da zero. Tra casi giudiziari, conflitti morali e una vita privata complicata, il personaggio di Lorenzo Ligas promette di mostrare un lato inedito dell’attore torinese. Un avvocato geniale ma dal carattere spigoloso In Avvocato Ligas Luca Argentero interpreta Lorenzo Ligas, un avvocato penalista milanese brillante e carismatico, noto per il suo talento nelle aule di tribunale ma anche per un carattere spigoloso e imprevedibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luca Argentero è il controverso penalista di Avvocato Ligas: la serie debutta il 6 marzo su Sky

Avvocato Ligas, Luca Argentero arriva su Sky dal 6 marzo: rilasciato il trailerLuca Argentero arriva su Sky con la serie "Avvocato Ligas", il legal drama di cui è stato rilasciato il trailer.

Luca Argentero rockstar del tribunale nel trailer di Avvocato Ligas, la serie presto su SkyLuca Argentero torna protagonista sul piccolo schermo nei panni di un geniale e controverso avvocato penalista dalla vita privata.

Avvocato Ligas, il teaser trailer - Luca Argentero nel primo legal drama Sky Original

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Luca Argentero.

Temi più discussi: Avvocato Ligas, al via dal 6 marzo la serie tv Sky Original con Luca Argentero; Luca Argentero: Invecchio e grazie a mia moglie cerco di farlo bene; Luca Argentero è l’Avvocato Ligas nel legal drama Sky; Avvocato Ligas ovvero quando Luca Argentero è il perfetto protagonista sbagliato.

Luca Argentero è l’avvocato Ligas: «È tutto quello che ho sempre sognato di essere»In Tv con una nuova serie, l'attore ha dichiarato che il personaggio che interpreta ha qualcosa che a lui manca nella vita. Vi sveliamo cosa ... iodonna.it

Luca Argentero: Invecchio e grazie a mia moglie cerco di farlo beneÈ L’avvocato Ligas, dal 6 marzo su Sky, un uomo narcisista, spregiudicato ma un penalista coi fiocchi: Invidio i suoi eccessi ... repubblica.it

Luca Argentero torna sul piccolo schermo da protagonista, dopo Motorvalley su Netflix, questa volta nei panni di un avvocato penalista brillante e autodistruttivo che si muove tra tribunali, indagini e una vita privata sempre sul punto di crollare facebook

#AvvocatoLigas @SkyItalia ha presentato la #serietv con Luca Argentero x.com