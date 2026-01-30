Avvocato Ligas Luca Argentero arriva su Sky dal 6 marzo | rilasciato il trailer

Luca Argentero torna in tv con la serie “Avvocato Ligas”. Dal 6 marzo, il legal drama debutta su Sky, e intanto è stato pubblicato il trailer ufficiale. L’attore si mette nei panni di un avvocato, pronto a affrontare casi complicati e a vivere le tensioni di uno studio legale. La serie promette di portare sullo schermo storie intense e coinvolgenti.

Luca Argentero arriva su Sky con la serie "Avvocato Ligas", il legal drama di cui è stato rilasciato il trailer. La legge è fatta di regole, ma lui segue soltanto le sue. Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e con una considerevole tendenza all'autosabotaggio, Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata. turbolenta. A prestargli il suo carisma è Luca Argentero: è lui il protagonista assoluto di Avvocato Ligas, il legal drama Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 6 marzo, di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale. 🔗 Leggi su 2anews.it

