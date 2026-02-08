Cristina Marino, attrice e imprenditrice digitale, è ufficialmente la compagna di Luca Argentero. La coppia ha due figli, Nina Speranza e Noè Roberto, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2023. Marino si definisce “a tutti gli effetti” una compagna di viaggio, confermando la stabilità della loro relazione.

La moglie di Luca Argentero è Cristina Marino, attrice ed imprenditrice digitale che l’ha reso padre di Nina Speranza e Noè Roberto, nati rispettivamente nel 2020 e 2023. Il volto del cinema sarà stasera tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa, dove presenterà il film Motorvalley, disponibile su Netflix dal 10 febbraio. Argentero e la Marino sono una coppia dal 2015, quando si conoscevano a Santo Domingo sul set di Vacanze Ai Caraibi. Durante le riprese è scattato un feeling speciale tra i due, come lo stesso attore aveva raccontato in un’intervista: “Sentivo che c’era qualcosa di unico che poteva generare qualcosa di più grande ancora”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero: "È a tutti gli effetti un compagno di viaggio"

Cristina Marino ha condiviso un'anticipazione sulla quarta stagione di Doc - Nelle tue mani, rivelando una scena intensa in cui Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti, si trova in ospedale, ferito e in condizioni critiche, lasciando i fan in attesa di scoprire come si svolgerà questa vicenda.

Luca Argentero torna protagonista in una nuova serie TV, “Motorvalley”, che arriverà su Netflix il 10 febbraio.

