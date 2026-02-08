Chi è Cristina Marino la moglie di Luca Argentero | È a tutti gli effetti un compagno di viaggio
Cristina Marino, attrice e imprenditrice digitale, è ufficialmente la compagna di Luca Argentero. La coppia ha due figli, Nina Speranza e Noè Roberto, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2023. Marino si definisce “a tutti gli effetti” una compagna di viaggio, confermando la stabilità della loro relazione.
La moglie di Luca Argentero è Cristina Marino, attrice ed imprenditrice digitale che l’ha reso padre di Nina Speranza e Noè Roberto, nati rispettivamente nel 2020 e 2023. Il volto del cinema sarà stasera tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa, dove presenterà il film Motorvalley, disponibile su Netflix dal 10 febbraio. Argentero e la Marino sono una coppia dal 2015, quando si conoscevano a Santo Domingo sul set di Vacanze Ai Caraibi. Durante le riprese è scattato un feeling speciale tra i due, come lo stesso attore aveva raccontato in un’intervista: “Sentivo che c’era qualcosa di unico che poteva generare qualcosa di più grande ancora”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su Luca Argentero
Cristina Marino spoilera: “Luca Argentero in ospedale, malconcio e ferito in Doc 4, nostro figlio si è spaventato”
Cristina Marino ha condiviso un'anticipazione sulla quarta stagione di Doc - Nelle tue mani, rivelando una scena intensa in cui Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti, si trova in ospedale, ferito e in condizioni critiche, lasciando i fan in attesa di scoprire come si svolgerà questa vicenda.
“L’occasione più importante della mia vita? È mia moglie Cristina. I veri amici sono pochi, ma siamo fratelli nati da madri diverse”: così Luca Argentero
Luca Argentero torna protagonista in una nuova serie TV, “Motorvalley”, che arriverà su Netflix il 10 febbraio.
Ultime notizie su Luca Argentero
Argomenti discussi: Luca Argentero: Non so se sono un bravo papà; Luca Argentero sui figli: È un’età magica, non so se sono un bravo papà; Luca Argentero, il dubbio di un padre: Non so se sono un bravo papà; Luca Argentero: A ingegneria venni bocciato a 13 esami. Sul set mi chiamano il Samurai. Io e Cristina? Ogni sera sul divano a guardare...
Luca Argentero, chi è: le nozze con Myriam Catania, poi la storia con Cristina Marino/ Papà di due figliChi è Luca Argentero: l'amore con Myriam Catania, doppiatrice, poi la separazione e la storia con Cristina Marino, con la quale ha avuto due figli Apprezzatissimo attore, tra i sex symbol del cinema e ... ilsussidiario.net
Luca Argentero: ''Con Cristina Marino ogni sera quando i bambini finalmente dormono ci mettiamo sl divano e...''Luca Argentero: ''Con Cristina Marino ogni sera quando i bambini finalmente dormono ci mettiamo sl divano e...'' ... gossip.it
da venerdi 30 gennaio a mercoledi 4 febbraio OI VITA MIA Regia di Pio D'Antini, Amedeo Grieco. Un film con Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Lino Banfi, Ester Pantano, Cristina Marino. Commedia Una commedia diretta e interpretata dal duo comico Pio e Amed facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.