L’atleta paralimpico | Così mi sono rialzato

I ragazzi del Montessori-Da Vinci hanno incontrato ieri Gian Matteo Ramini, il paratleta che ha superato un incidente difficile e ora punta alle Olimpiadi. Ramini ha raccontato come, nonostante le difficoltà, sia riuscito a rialzarsi e continuare a lottare. Un esempio di forza e determinazione che ha colpito tutti.

Ci sono lezioni che non si leggono sui libri, ma si imparano con il cuore. Lo hanno capito bene i ragazzi del Montessori-Da Vinci, che ieri hanno incontrato Gian Matteo Ramini, il paratleta che ha trasformato un tragico incidente in una scalata verso le Olimpiadi. Nato nel 1996, Ramini era un talento del kung-fu italiano. Poi, nel 2015, l'infortunio che gli stravolge l'esistenza: una caduta dagli scogli gli provoca un trauma cerebrale e danni motori permanenti. Il destino sembra sbarrargli la strada ma lui non si arrende, inizia a praticare il paraclimbing, riuscendo ad affermarsi. Nel 2023, ai Mondiali di arrampicata sportiva in Svizzera, si aggiudica la medaglia d'argento, con la testa alle Paralimpiadi di Los Angeles del 2028.

