Smog e controllo auto | La Comune chiede azione dopo i controlli in comune

Da ameve.eu 6 feb 2026

La Comune di Ferrara torna a chiedere interventi concreti contro lo smog. Dopo i controlli sulle auto fatti in città, nessuna misura concreta è ancora stata adottata dall’amministrazione. La Comune si dice preoccupata e chiede azioni rapide per ridurre l’inquinamento e tutelare la salute dei cittadini.

In una città dove l’inquinamento atmosferico si è trasformato in una costante preoccupazione per la salute pubblica, la Comune di Ferrara, con un tono accorato, ha attaccato l’amministrazione locale per l’assenza di risposte riguardo i controlli effettuati sulle auto in area di smog. Nel frattempo, tra dicembre e gennaio 2026, sono state registrate oltre dieci giornate di allerta aria, con un picco di sforamenti nei limiti stabiliti dalla normativa. La questione, ormai in stato di attesa, è stata innescata da un’interrogazione presentata da ‘La Comune’ nel mese di ottobre, con un chiaro richiamo alle ordinanze Pair e alla necessità di verificare l’efficacia delle misure adottate.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

