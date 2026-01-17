Il Comune | La sicurezza? Lotta alle fake news L’opposizione insorge

Il Comune ha inserito nel documento di bilancio un piano per combattere le fake news, con l’obiettivo di migliorare l’immagine della sicurezza cittadina. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra le opposizioni, che ne contestano i contenuti e le implicazioni. La discussione si concentra sulla strategia adottata dall’amministrazione e sul suo impatto sulla percezione pubblica della sicurezza in città.

