Il Comune | La sicurezza? Lotta alle fake news L’opposizione insorge
Il Comune ha inserito nel documento di bilancio un piano per combattere le fake news, con l’obiettivo di migliorare l’immagine della sicurezza cittadina. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra le opposizioni, che ne contestano i contenuti e le implicazioni. La discussione si concentra sulla strategia adottata dall’amministrazione e sul suo impatto sulla percezione pubblica della sicurezza in città.
"La lotta alle fake news per far percepire la città come più sicura". E’ bufera per il contenuto del documento di programmazione che l’amministrazione ha portato tra gli allegati del bilancio al voto del consiglio. Nell’atto, la giunta declina tutte le azioni che si dovranno intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi politici di mandato. Ma quali sono le fake news? Contro chi bisogna combattere? L’opposizione è insorta: "Dove sono le fake news? – ha detto Enrico Meriggi, Scandicci Civica – mi pare quasi una presa per i fondelli, in una situazione nella quale commercianti e cittadini sono tutti i giorni a lamentarsi per quello che accade. 🔗 Leggi su Lanazione.it
