Il test di Ikea è un modo divertente e simbolico per mettere alla prova la solidità di una relazione. Attraverso un'attività pratica, le coppie possono riflettere sulla collaborazione, la comunicazione e l'impegno reciproco, elementi fondamentali per un legame duraturo. Scopri come funziona e cosa può rivelare sulla vostra compatibilità.

© Cultweb.it - Volete capire se la vostra relazione funzionerà? Fate il test di Ikea

Tutte le coppie che pensano di fare sul serio cercano un modo per capire se il loro legame è davvero solido. C’è chi fa un viaggio, chi convive per un po’. ma un autore americano di successo, Sahil Bloom, laureato a Stanford, ha lanciato una teoria che sta facendo discutere: esiste un test infallibile per la compatibilità di coppia, ed è il test di Ikea. La premessa è semplice: se due persone riescono ad andare da Ikea, comprare un mobile e montarlo interamente seguendo le istruzioni criptiche, senza perdere la pazienza e senza litigare, allora sono pronte ad affrontare le sfide del matrimonio. Cultweb.it

