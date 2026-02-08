Lotta ai tumori con l' Ai | docente dell' Upo vince il bando internazionale GenScript 2025

Davide Ferraris dell’Università del Piemonte Orientale ha vinto un importante bando internazionale. Il suo progetto sulla lotta ai tumori con l’intelligenza artificiale ha ottenuto il finanziamento del GenScript Life Science Research Grant Program 2025. È un risultato che conferma il valore della ricerca italiana nel campo delle scienze biologiche.

Ancora un importante traguardo internazionale per l'Università del Piemonte Orientale. Davide Ferraris, professore associato di Biochimica presso il Dipartimento di Scienze del farmaco, è stato selezionato tra i vincitori del GenScript Life Science Research Grant Program 2025.

