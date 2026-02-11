Questa mattina, l’attesa cresce fuori dalla sede del 32esimo congresso Assiom Forex, l’evento che riunisce gli operatori dei mercati finanziari italiani. Mentre i partecipanti arrivano, si respira l’aria di un appuntamento importante, con molti che aspettano di ascoltare le novità e le previsioni del settore. La giornata si preannuncia intensa, tra incontri e discussioni sulle sfide del mercato.

Il 32esimo congresso annuale Assiom Forex – l’Associazione degli operatori dei mercati finanziari – sta per aprire i battenti. Il 20 e il 21 febbraio, in tempo di quaresima, il mondo finanziario si riunirà al Palazzo del Casinò del Lido di Venezia. Main sponsor dell’evento è Banca Ifis. Non a caso il presidente, Ernesto Fürstenberg Fassio porgerà i saluti di benvenuto dopo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il governatore veneto Alberto Stefani e appena prima di Massimo Mocio, numero uno di Assiom Forex. Immaginiamo che non mancheranno visite riservatissime nella vicina Mestre, a villa Fürstenberg, dimora del Cinquecento con di 22 ettari di giardini che ospita il parco internazionale di scultura. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’attesa per Panetta al Forex e le altre pillole del giorno

Approfondimenti su Panetta Forex

Durante la presentazione del Photoansa 2025, il presidente dell’Ansa, Giulio Anselmi, ha sorpreso i presenti ignorando la formalità dell’evento per criticare apertamente Donald Trump e i suoi sostenitori a livello internazionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Panetta Forex

Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto, il Pd provinciale: Iter azzerato certifica l’improvvisazione del governo; G20, Panetta: Lavorare insieme per migliorare sistema pagamenti transfrontalieri.

Carney e Panetta sono pronti per dare luogo all’Agenda DraghiLe tesi di Carney e Panetta riflettono un deficit di progettualità politica, colmando un vuoto con proposte innovative Banchieri centrali e ex banchieri centrali emergono come leader nel dibattito ... milanofinanza.it

D.P Modellismo Daniele Panetta. The Oceans · Super Snooper #. IL MOMENTO CHE ASPETTAVATE. Dopo una lunghissima attesa sono finalmente arrivate in quantità le attesissime Kyosho Mini-Z AWD con carrozzeria Lancia Delta HF Integrale. Un modell - facebook.com facebook