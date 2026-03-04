Logistica pochi diritti e profitti alti | sequestro preventivo da 27 milioni

A Milano è stato disposto un sequestro preventivo di 27 milioni di euro riguardante un sistema di logistica. Secondo le indagini, il metodo avrebbe causato ingenti perdite all’erario e coinvolto pratiche che hanno generato profitti elevati con pochi diritti riconosciuti. Le autorità hanno acquisito documenti e dati per approfondire i dettagli dell’operazione, che mira a chiarire le responsabilità nel caso.

Milano – Il sistema avrebbe provocato “rilevantissime perdite per l’erario” e “situazioni di sfruttamento lavorativo che perdurano”, evidenziano i pm Paolo Storari e Daniela Bartolucci nel decreto con cui hanno ieri disposto il sequestro preventivo d’urgenza di 27,3 milioni di euro nei confronti di Ceva Logistics Italia srl e Ceva Ground Logistics Italy spa. Società, con sedi ad Assago e San Giuliano, che fanno parte del gruppo leader nel settore della logistica, al centro di un’indagine del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano per l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

