colosso della logistica di nuovo nel mirino dei pm per ceva sequestro per 27 milioni di euro

Ceva Logistics si trova di nuovo sotto indagine da parte dei pubblici ministeri, che hanno disposto il sequestro di 27 milioni di euro. Da questa mattina, il Nucleo Polizia Economico-Finanziaria ha avviato le operazioni di sequestro, coinvolgendo le autorità giudiziarie nella gestione del procedimento. La società, leader nel settore della logistica, è al centro dell’attenzione investigativa.

Nel 2019 aveva avuto una misura di prevenzione per caporalato, revocata un anno dopo con tre mesi di anticipo. La nuova ipotesi: "Fatture inesistenti per schermare la reale produzione di manodopera" Ceva Logistics di nuovo nel mirino dei pm. Da stamattina, infatti, il Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Milano sta eseguendo due decreti di sequestro preventivo nei confronti della Ceva Logistics Italia Srl e della Ceva Groung Logistics Italy spa, società con sede ad Assago, nel milanese, appartenenti al medesimo gruppo aziendale leader nel settore della logistica, per complessivi euro 27.391.535,65, emessi d’urgenza dalla locale Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

