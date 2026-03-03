La procura di Milano ha avviato una nuova inchiesta su Ceva, uno dei principali operatori nel settore della logistica, con un sequestro di 27,3 milioni di euro. Le accuse principali sono frode fiscale e l’assegnazione di appalti fittizi. La società era già stata oggetto di un’amministrazione giudiziaria nel 2019, che aveva portato alla prima “bonifica” di un colosso del settore per questioni legate al caporalato.

Sette anni dopo l'amministrazione giudiziaria che nel 2019 aveva segnato il primo caso di "bonifica" di un colosso della logistica per agevolazione colposa del caporalato, la Procura di Milano torna a bussare alla porta di Ceva. E lo fa con due decreti di sequestro preventivo d'urgenza, emessi il 27 febbraio 2026, per un valore complessivo di oltre 27 milioni di euro. Nel mirino dei pm Paolo Storari (nella foto) e Daniela Bartolucci finiscono Ceva Logistics Italia s.r.l. e Ceva Ground Logistics Italy S.p.A. (già Gefco Italia), terminali italiani della multinazionale controllata dal gruppo armatoriale francese Cma-Cgm della famiglia Saadé. Per la prima società il sequestro ammonta a 24.

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova inchiesta sul colosso della logistica Ceva: sequestro da 27,3 milioni. La procura: “Frode fiscale e appalti fittizi”

Colosso della logistica di nuovo nel mirino dei pm. Per Ceva sequestro per 27 milioni di euroNel 2019 aveva avuto una misura di prevenzione per caporalato, revocata un anno dopo con tre mesi di anticipo.

