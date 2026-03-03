Si fa male pure Lobotka again | fastidio muscolare

Il centrocampista del Napoli, Lobotka, si è infortunato nuovamente a causa di un fastidio muscolare. La squadra azzurra continua ad affrontare problemi fisici tra i propri giocatori, con altri infortunati che non sono ancora rientrati in gruppo. A pochi giorni dal ritorno di Kevin De, la rosa del Napoli si trova a dover gestire una nuova assenza.

Il Napoli non trova pace sul fronte infortuni. A pochi giorni dal ritorno in gruppo di Kevin De Bruyne dopo quattro mesi di assenza, la squadra di Antonio Conte deve fare i conti con un nuovo problema: Stanislav Lobotka ha accusato un fastidio muscolare che mette a rischio la sua presenza contro il Torino, gara in programma venerdì sera per la 28ª giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Francesco Modugno di Sky Sport da Castel Volturno, le condizioni dello slovacco saranno valutate giorno per giorno dallo staff medico del club azzurro. Il centrocampista slovacco si aggiunge così alla lunga lista di giocatori che hanno sofferto problemi muscolari durante l’anno, costringendo Conte a gestire il gruppo tra emergenze e recuperi mirati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

