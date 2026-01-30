Benessere Ferrara tra luci e ombre | bene istruzione e lavoro male mortalità e ambiente

Ferrara mostra luci e ombre nel rapporto sul benessere sostenibile. La provincia si distingue per un buon livello di istruzione e occupazione, ma fatica su temi come mortalità e ambiente. Il rapporto 2025 raccoglie i dati di 43 enti in tutta Italia, evidenziando le differenze tra le varie zone del Paese. A Ferrara, alcuni indicatori sono positivi, altri invece richiedono interventi urgenti. La sfida ora è migliorare le aree più critiche e puntare su uno sviluppo più equilibrato.

Un profilo della provincia di Ferrara rispetto al benessere equo e sostenibile. È quanto emerge dall’omonimo rapporto 2025, undicesima edizione di un lavoro che raggruppa su scala nazionale 43 enti, fra cui 34 province e 9 città metropolitane, con il coordinamento degli uffici statistica delle province italiane. In tema di Salute, la speranza di vita nel Ferrarese raggiunge quota 83,3 anni, in linea con i dati nazionale (83,4) e regionale (84). Meno bene va il tasso di mortalità (anno 2022), più alto per Ferrara (94,6 morti per 10 mila abitanti) rispetto sia alla regione (85 morti) che al dato nazionale (90,4).🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Ferrara Benessere Pescherie tra luci e ombre: "Bene, ma c’è il granchio blu" Durante le festività, le pescherie registrano un incremento nelle vendite, segnando un segno positivo nel settore. Il lavoro tra luci e ombre. Occupati, avanti adagio: "Stipendi sotto la media" In Marche, l’occupazione registra un incremento, anche se inferiore rispetto all’Italia centrale e al panorama nazionale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ferrara Benessere Argomenti discussi: Il Benessere equo e sostenibile nella provincia di Ferrara. CNA - Estetica professionale, sempre più centrale nel benessere della persona: grande successo per la giornata formativa "La Pelle – Organo 3.0" "Si è conclusa con grande partecipazione e apprezzamento la giornata formativa dedicata al mondo dell’estetic - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.