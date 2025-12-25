L’ex senatrice di Forza Italia a capo dell’organo scientifico che tutela l’ambiente | così il governo si prende Ispra mentre lo depotenzia

Il centrodestra si prende l’ Ispra. Per la prima volta nella storia dell’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale sarà una figura politica a guidare l’ente. E, nemmeno a dirlo, sarà un’esponente dell’attuale maggioranza di governo. Il Mase ha indicato come prossima presidente Alessandra Gallone, ex senatrice di Forza Italia e attuale consigliera proprio di Gilberto Pichetto Fratin. E così il più importante e indipendente organo scientifico italiano che si occupa di inquinamento, rischio idrogeologico, cambiamenti climatici, che tutela la biodiversità, le aree protette e che finora è stato retto da tecnici, passerà sotto il controllo della politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

