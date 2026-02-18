Hassan ad Alley Oop | A Trento mi fiducia e responsabilità devo sfruttarle al massimo

Hassan ad Alley Oop ha spiegato che la sua fiducia e le responsabilità che gli sono state affidate a Trento derivano dal suo impegno in allenamento e dai risultati ottenuti nelle ultime partite. Ha aggiunto di sentirsi più sicuro in campo e di voler continuare a migliorare, sfruttando ogni occasione per crescere. Ricorda con entusiasmo una partita decisiva in stagione, quando ha segnato il canestro vincente negli ultimi secondi.

Un giovane talento del basket racconta il proprio percorso, evidenziando fiducia ricevuta, responsabilità assunte e ricordi legati a una stagione decisiva che ha sancito la prima Coppa Italia vinta dalla società nel 2025. L'intervista descrive il legame con l'allenatore, l'evoluzione del gruppo e le emozioni condivise dal team. Con coach cancellieri è nato un rapporto basato su fiducia e responsabilità. l'atleta riconosce che le indicazioni dello staff stimolano ad impegnarsi al massimo e accettare le critiche come strumento di miglioramento. gli input dell'allenatore chiedono di entrare in campo aggressivo, di difendere al massimo e, in attacco, di svolgere i compiti tipici del ruolo di playmaker.