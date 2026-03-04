lo ha ripulito garlasco il nodo del dispenser del sapone nel bagno di casa poggi

A Garlasco, il nodo del dispenser del sapone nel bagno di casa Poggi torna a far parlare di sé. Quasi diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il caso continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria, con numerosi interrogativi ancora irrisolti. La vicenda si inserisce in un contesto di lunga attesa e di dibattiti che non si placa.

Il caso Garlasco torna al centro del dibattito pubblico e giudiziario. A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’attenzione resta alta su un delitto che continua a dividere e a sollevare interrogativi. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, ma la recente riapertura delle indagini su Andrea Sempio ha riacceso l’interesse su dettagli e ricostruzioni considerate ormai definitive. Il faccia a faccia più teso è andato in onda martedì sera a Far West, su Rai Tre, programma condotto da Salvo Sottile. In studio si sono confrontati due protagonisti della vicenda giudiziaria: Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, e Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Garlasco, i "ragionevoli dubbi" del giudice Vitelli sull'impronta di Alberto Stasi sul dispenser del saponeL’impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi non sarebbe stata lasciata per lavare via il sangue, ma pomodoro.

Garlasco in TV, il possibile DNA mai analizzato in cucina, interviene Lovati: Bicicletta messa lì per incastrare StasiLa puntata di Mattino Cinque di oggi è tornata ad accendere i riflettori sul caso Garlasco, analizzando le affermazioni dell’avvocato Lovati e le perplessità espresse in diretta sulle prove mai analiz ... libero.it

Garlasco in TV, il mea culpa di Federica Panicucci: Abbiamo sbagliato. Gallo sbotta sullo scontrino: Sempio mai arrivato lìTra alibi, traffico e simulazioni contrastanti,Mattino Cinque cerca di capire se gli spostamenti di Sempio a Vigevano siano davvero compatibili con la ricostruzione ufficiale. libero.it

Garlasco, genetista Baldi: "Ricostruzione omicidio deve essere più precisa" - VIDEO facebook

#Garlasco, Palmegiani a Mattino 5: “Mi aspetto il rinvio a giudizio” #Mattino5 x.com