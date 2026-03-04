Lo ha ripulito Garlasco la scoperta nel bagno di casa Poggi

A Garlasco, nel bagno di casa Poggi, è stata trovata una sostanza che ha portato alla ripulitura di un'area chiave del caso. La scoperta si inserisce nel procedimento giudiziario ancora in corso, a quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. La vicenda continua a essere sotto i riflettori, con nuove indagini che si aggiungono alle precedenti.

Il caso Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto continua a dividere l’opinione pubblica e a generare nuovi interrogativi. Per quell’omicidio è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, ma la riapertura delle indagini su Andrea Sempio ha riportato sotto i riflettori dettagli e ricostruzioni che sembravano ormai consolidate. Proprio mentre si attendono gli sviluppi della nuova inchiesta, il dibattito televisivo si infiamma. >> Grande Fratello 2026, non è ancora iniziato e già i concorrenti fanno discutere: nomi ‘caldi’, chi sono Il confronto più acceso è andato in scena martedì sera durante la trasmissione Far West, su Rai Tre, condotta da Salvo Sottile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“È nel bagno di casa Poggi”. Garlasco, prova shock: per Stasi cambia tuttoC’è un luogo che, più di ogni aula di tribunale, è diventato simbolo del caso Garlasco: il bagno di casa Poggi.

“È nel bagno di casa Poggi”. Garlasco, prova choc: per Alberto Stasi cambia tuttoA quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi continua a essere uno dei casi più discussi della cronaca giudiziaria italiana.

Delitto di Garlasco, le analisi sui gioielli di Chiara Poggi - 1mattina News 15/12/2025

Altri aggiornamenti su Lo ha ripulito Garlasco la scoperta nel....

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, nuova perizia sul caso Poggi: si riapre la partita per Alberto Stasi?; Garlasco, un anno fa la riapertura delle indagini su Andrea Sempio: tutte le tappe tra Dna, impronte e avvocati; 'Chi l'ha visto?' stasera 4 marzo, la morte di Gessica Disertore. Le anticipazioni; Gessica Disertore, nuove domande su Garlasco e il caso Rogoredo nel programma di Rai 3.

Garlasco in TV, il possibile DNA mai analizzato in cucina, interviene Lovati: Bicicletta messa lì per incastrare StasiLa puntata di Mattino Cinque di oggi è tornata ad accendere i riflettori sul caso Garlasco, analizzando le affermazioni dell’avvocato Lovati e le perplessità espresse in diretta sulle prove mai analiz ... libero.it

Garlasco in TV, il mea culpa di Federica Panicucci: Abbiamo sbagliato. Gallo sbotta sullo scontrino: Sempio mai arrivato lìTra alibi, traffico e simulazioni contrastanti,Mattino Cinque cerca di capire se gli spostamenti di Sempio a Vigevano siano davvero compatibili con la ricostruzione ufficiale. libero.it

Garlasco: il confronto a Farwest tra Giada Bocellari (avvocato di Stasi) e Gianluigi Tizzoni (avvocato della famiglia Poggi) #farwest facebook

#Garlasco, Palmegiani a Mattino 5: “Mi aspetto il rinvio a giudizio” #Mattino5 x.com