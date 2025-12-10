Rigore Inter Liverpool la reazione di Van Dijk e Slot dopo l’episodio di San Siro! È accaduto nelle dichiarazioni post-match di Champions

Dopo l'episodio del rigore durante la partita tra Inter e Liverpool a San Siro, le reazioni di Van Dijk e dell'allenatore Slot sono state al centro dell'attenzione. Ecco cosa hanno dichiarato i protagonisti nel post-match di Champions, offrendo uno sguardo sulle loro opinioni e sui commenti riguardo l'episodio controverso.

Rigore Inter Liverpool, come hanno reagito Van Dijk e Slot dopo l’episodio di San Siro! È successo nelle dichiarazioni post-match di Champions. La notte di Champions League lascia in eredità all’ Inter non solo una sconfitta dolorosa, ma una coda di polemiche roventi che difficilmente si spegneranno in fretta. Il Liverpool espugna San Siro per 1-0, ma il risultato è stato deciso da un episodio arbitrale all’88’ che ha fatto infuriare il popolo nerazzurro e lasciato perplessi molti addetti ai lavori. Protagonista in negativo è il direttore di gara tedesco, Felix Zwayer. Dopo un lungo check al VAR, l’arbitro ha sanzionato con la massima punizione una trattenuta di Alessandro Bastoni ai danni di Florian Wirtz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rigore Inter Liverpool, la reazione di Van Dijk e Slot dopo l’episodio di San Siro! È accaduto nelle dichiarazioni post-match di Champions

Derby al Milan: l’Inter colpisce due pali e sbaglia un rigore

Ajax Inter LIVE 0-0: l’arbitro assegna un rigore ai nerazzurri e poi lo revoca, Sommer tiene in piedi i nerazzurri

Perché Oliver nega il rigore a Thuram in Ajax-Inter: il VAR mostra un fallo che non aveva visto

L’ #Inter perde di stretta misura- 0:1 su rigore -trattenuta di Bastoni su Wirtz - trasformato da Szoboszlay-una partita equilibrata. Liverpool meglio nel primo quarto d’ora, nel quale la pressione dei Reds ha messo i nerazzurri in difficoltà, poi l’Inter ha preso cosci Vai su X

Capello durissimo dopo Inter-Liverpool: "Rigore scandaloso, è una vergogna. So già cosa diranno...". Il commento negli studi di Sky Sport: "Crei un precedente...". Fabio Capello non ha usato giri di parole per commentare il rigore concesso al Liverpoool nel m Vai su Facebook

Tra rigori inventati e trattenute inutili, l’Inter non è ancora matura: la vittoria del Liverpool rovina il cammino in Champions - Eileen Higgins è stata eletta sindaca di Miami con il 59% delle preferenze, prima democratica a ottenere questo incarico in circa tre decenni. Da ilfattoquotidiano.it