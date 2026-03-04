Liverpool sconfitto all’ultimo respiro dai Wolves in una partita emozionante

Il Liverpool ha subito una sconfitta all’ultimo minuto contro il Wolverhampton in una partita ricca di emozioni. La sfida si è conclusa con una vittoria dei Wolves, che hanno segnato il gol decisivo negli ultimi istanti. La partita si è giocata tra le due squadre, con azioni intense e momenti di tensione fino al fischio finale.

Il Liverpool ha subito una sconfitta sorprendente per 2-1 contro il Wolverhampton, una partita che ha lasciato gli appassionati di calcio senza parole. Il match si è svolto nella giornata di martedì e ha visto i Wolves, attualmente fanalini di coda in Premier League, ottenere una vittoria inaspettata grazie a un gol in pieno recupero realizzato da Andre. Questo risultato ha acceso polemiche e dibattiti tra i tifosi e gli esperti del settore, che si interrogano sulle cause di questa prestazione deludente da parte dei Reds.

Isenzagiacca. . #lapanciadeltifoso atalantino perde l' imbattibilità in campionato del 2026 dopo 9 risultati utili consecutivi. Sconfitta meritata in 11 contro 10 ma nessuno dramma. Ci sta, steccammo anche dopo Kharkiv e dopo Liverpool. E soprattutto accetti facebook

S’era capito dalla immeritata sconfitta all’ultimo secondo di Madrid. S’era capito dal rigore farlocco del Liverpool. S’era capito dal nono posto dopo l’inutile vittoria. S’era capito dall’infortunio di Lautaro. S’era capito dal primo minuto di questa partita. Non era st x.com