Qual è la partita più bella dell’anno? Sinner sconfitto da una partita di Alcaraz | il premio ATP e l’asterisco sugli Slam

La stagione tennistica 2023 ha regalato incontri indimenticabili, tra cui la dura sconfitta di Sinner contro Alcaraz nella finale di Roland Garros e la vittoria di Wimbledon. Queste sfide hanno segnato il percorso dei protagonisti, evidenziando il valore delle loro imprese e lasciando un ricordo indelebile nel pubblico.

© Oasport.it - Qual è la partita più bella dell’anno? Sinner sconfitto da una partita di Alcaraz: il premio ATP e l’asterisco sugli Slam Jannik Sinner ha dato vita ad alcune partite memorabili nel corso della stagione che si è appena conclusa, come la memorabile finale del Roland Garros persa contro lo spagnolo Carlo Alcaraz (durata più di cinque ore e decisa al quinto set, dopo aver avuto a disposizione tre match-point consecutivi) e l’atto conclusivo di Wimbledon, vinto proprio contro l’iberico per 3-1. Il dualismo tra il fuoriclasse altoatesino e l’attuale numero 1 del mondo ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati, ma l’Associazione Tennisti Professionisti non prende in considerazione gli Slam per l’assegnazione del premio di miglior partita dell’anno. Oasport.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. PHOTO RESULTS Prima partita della stagione nella quale l’under 16 di coach Claudia subisce due set! Match combattuto e deciso solo al tie-break contro Solaro. Il carattere e la voglia di vincere della squadra hanno pero’ avuto la meglio! Brave ragazze! - facebook.com facebook Qual è la partita più bella dell’anno Sinner e Alcaraz campeggiano nella classifica ATP - x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.