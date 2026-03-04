LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA | Scaroni e Tiberi tra gli attesi protagonisti

Oggi si svolge la 63ª edizione del Trofeo Laigueglia 2026, una delle classiche del ciclismo italiano. Alla corsa partecipano atleti come Scaroni e Tiberi, considerati tra i principali protagonisti. La gara è in corso e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in diretta tramite questa piattaforma. L’evento vede coinvolti numerosi ciclisti e si svolge lungo un percorso che attraversa la zona di Laigueglia.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 63° edizione del Trofeo Laigueglia 2026. Il percorso prevede 192 km, con partenza da Albenga e arrivo a Laigueglia. Nella prima parte i corridori affronteranno una sezione in linea, in cui sarà presente, per la prima volta nella storia la Cipressa (5.65 km al 4.1% medio), grande protagonista della Milano-Sanremo. Arrivando a questa salita verranno percorsi Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, che verranno successivamente percorsi a ritroso. Al ritorno a Laigueglia gli atleti saliranno per la prima volta su Colla Micheri (1.95 km all’ 8.6% medio e 14% di massima), per poi dirigersi verso il Testico (7 km al 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA: Scaroni e Tiberi tra gli attesi protagonisti Diretta LIVE Trofeo Laigueglia 2026: Scaroni e Tiberi tra i favoritiLa 63ª edizione del Trofeo Laigueglia 2026 propone un tracciato completo che mixa una partenza in linea, salite leggendarie lungo la costa e un... Stelle e Italia protagoniste al Trofeo Laigueglia 2026: Scaroni e Tiberi in evidenzaLa stagione italiana su strada entra nel vivo con una delle classiche più importanti, capace di anticipare Milano-Sanremo e di mettere in evidenza... Approfondimenti e contenuti su Trofeo Laigueglia Temi più discussi: Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026: orari, programma, streaming; Trofeo Laigueglia 2026, tutte le info sul percorso; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (2 – 8 Marzo); Trofeo Laigueglia 2026, la diretta. TROFEO LAIGUEGLIA, TUTTO PRONTO PER L'EDIZIONE NUMERO 63. I PARTENTITutto pronto per il 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria, in programma domani mercoledì 4 marzo 2026. La classica ligure, giunta alla sua 63ª edizione, richiama al via 24 squadre ... tuttobiciweb.it Trofeo Laigueglia: percorso e corridori al via, niente diretta tvPer la prima volta il via del Trofeo Laigueglia sarà fissato a Albenga. it.blastingnews.com Ventiquattro squadre al via e 160 iscritti al 63° Trofeo Laigueglia. facebook Trofeo Laigueglia 2026, la Biesse Carrera Premac svela la propria formazione per la corsa ligure x.com