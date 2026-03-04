In diretta si segue la 63ª edizione del Trofeo Laigueglia del 2026, con Scaroni e Tiberi tra i favoriti. La gara si svolge su un percorso che combina una partenza in linea, salite lungo la costa e un finale a circuito. La competizione attira atleti e appassionati che assistono alle fasi salienti della corsa.

La 63ª edizione del Trofeo Laigueglia 2026 propone un tracciato completo che mixa una partenza in linea, salite leggendarie lungo la costa e un finale a circuito capace di premiare scelte tattiche precise e una gestione delle energie accurata. L’evento si svolge su un percorso di lungo respiro che può mettere in evidenza sia la resistenza che la capacità di lancio degli atleti più versatili, offrendo una cornice competitiva di alto livello. Il tracciato complessivo è di circa 192 km, con partenza da Albenga e arrivo a Laigueglia. Nella prima parte, i finali in linea includono per la prima volta nella storia la salita della Cipressa (5,65 km a 4,1% medio), che introduce una sequenza di passaggi tra Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, poi affrontati in senso inverso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Diretta LIVE Trofeo Laigueglia 2026: Scaroni e Tiberi tra i favoriti

Stelle e Italia protagoniste al Trofeo Laigueglia 2026: Scaroni e Tiberi in evidenzaLa stagione italiana su strada entra nel vivo con una delle classiche più importanti, capace di anticipare Milano-Sanremo e di mettere in evidenza...

Trofeo Laigueglia 2026: non mancano le stelle, l’Italia spera su Scaroni e TiberiProsegue il calendario italiano, che ora entrerà nel vivo, per il ciclismo su strada.

Tutti gli aggiornamenti su Trofeo Laigueglia

Temi più discussi: Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026: orari, programma, streaming; Niente diretta (per ora) del Trofeo Laigueglia; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (2 – 8 Marzo); Trofeo Laigueglia 2026: percorso, favoriti e diretta tv.

Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026: orari, programma, streamingDopo il Giro di Sardegna, il calendario ciclistico internazionale propone ora un altro appuntamento nel nostro paese. Mercoledì 4 marzo andrà infatti in ... oasport.it

Trofeo Laigueglia: percorso e corridori al via, niente diretta tvPer la prima volta il via del Trofeo Laigueglia sarà fissato a Albenga. it.blastingnews.com

Ventiquattro squadre al via e 160 iscritti al 63° Trofeo Laigueglia. facebook

Trofeo Laigueglia 2026, la Biesse Carrera Premac svela la propria formazione per la corsa ligure x.com