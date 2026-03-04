LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Miradoli in testa dopo le prime discese

Alle 11:05 la prima prova di discesa dello sci alpino a Val di Fassa per i Giochi 2026 è iniziata con i pettorali di partenza, tra cui Marte Monsen, che dopo aver dominato il primo settore si è classificata seconda a pochi centesimi di secondo. Miradoli si trova al comando dopo le prime discese, mentre gli atleti continuano a scendere lungo il tracciato in diretta.

11:12 Emma Aicher accusa un distacco pesante nella parte centrale e termina settima con +2.36. 11:08 L’elvetica Corinne Suter recupera nel finale e chiude seconda con un ritardo di +0.75. 11:05 La norvegese Marte Monsen, dopo l’ottimo primo settore, termina seconda a +0.82. 11:03 La svizzera Malorie Blanc non trova ritmo e conclude con un ritardo di +0.84. 10:59 La prima atleta al cancelletto di partenza sarà Romane Miradoli. 10:55 La squadra azzurra ha convocato, per l’occasione, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Roberta Melesi, Asja Zenere, Sara Allemand, Sara Thaler e Ilaria Ghisalberti. Ricordiamo che l’Italia può schierare nove atlete in discesa e dieci in supergigante. 🔗 Leggi su Oasport.it

