LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 1-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli italiani cercano la fuga decisiva nel terzo set 4-8

Durante la partita tra PGE Projekt Varsavia e Trento nella Champions League di volley 2026, il punteggio è di 1-1 e gli italiani cercano di allungare nel terzo set, attualmente 4-8. In questa fase, il gioco si concentra su azioni come una diagonale corta di Lavia, che supera il muro, e un colpo di Weber che mette fuori mano. La partita è in corso con time-out per Varsavia.

13-16 Il tedesco rimedia subito all'errore con una parallela potentissima. 10-15 Faure torna ad attaccare e lo fa bene. Diagonale micidiale del francese. 10-14 Tillie sfoga la frustrazione della protesta precedente su una diagonale devastante. 9-13 Primo tempo di Torwie, con Varsavia che protesta per l'invasione a rete eventuale di Sbertoli, ma non sembrano esserci challenge. 4-10 Ace di Ramon! Ottavo ace di Trento che deve farsi perdonare i quasi 10 errori nel secondo set. 4-9 Pipe perfetta di Ramon con Sbertoli che finta benissimo il primo tempo di Flavio. 1-4 Altro muro di Torwie, questa volta su Tillie che aveva una palla non facile da gestire.