LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli italiani vincono anche il secondo set per 21-25!

Da oasport.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la partita di Champions League volley 2026 tra PGE Projekt Varsavia e Civitanova. Gli italiani si sono aggiudicati anche il secondo set, con un punteggio di 21-25. Rimani aggiornato sugli eventi più importanti e sui risultati, cliccando sul link per la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Muro morbido ma vincente di Nikolov. 8-9 Il tocco c’è! Punto per Civitanova. Challenge della Lube che vuole il tocco del muro. 9-8 Cerca le mani del muro Nikolov, ma non le trova. La palla esce. 8-8 Ace del dieci polacco. 7-8 Diagonale di Bednorz. 6-8 Si fa vedere Loeppky, ottima diagonale del canadese. 6-7 Boninfante sbaglia al servizio. 5-7 Diagonale cortissima di Bottolo! 5-6 Lunga la battuta anche di D’Heer. 4-6 Pallonetto vincente del bulgaro. 4-5 Errore anche per Nikolov, che sta sbagliando molto in questo fondamentale. 3-5 Sbaglia Gomulka dai nove metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

live pge projekt varsavia civitanova 0 2 champions league volley 2026 in diretta gli italiani vincono anche il secondo set per 21 25

© Oasport.it - LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli italiani vincono anche il secondo set per 21-25!

LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: i polacchi cercano la reazione giusta nel secondo set, 11-8Segui in tempo reale il match di Champions League volley 2026 tra PGE Projekt Varsavia e Civitanova.

LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: dominio della Lube che vince 18-25 il primo set!Segui in tempo reale la partita di volley tra PGE Projekt Varsavia e Civitanova, valida per la Champions League 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta di fuoco in Polonia; Champions League maschile, la 3^ giornata su Sky; Champions League: trasferta dura per Civitanova in casa del PGE Projekt; Varsavia-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming.

live pge projekt varsaviaLIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta di fuoco in PoloniaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match della Cucine Lube Civitanova e PGE ... oasport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.