LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli italiani vincono anche il secondo set per 21-25!

Segui in tempo reale la partita di Champions League volley 2026 tra PGE Projekt Varsavia e Civitanova. Gli italiani si sono aggiudicati anche il secondo set, con un punteggio di 21-25. Rimani aggiornato sugli eventi più importanti e sui risultati, cliccando sul link per la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Muro morbido ma vincente di Nikolov. 8-9 Il tocco c'è! Punto per Civitanova. Challenge della Lube che vuole il tocco del muro. 9-8 Cerca le mani del muro Nikolov, ma non le trova. La palla esce. 8-8 Ace del dieci polacco. 7-8 Diagonale di Bednorz. 6-8 Si fa vedere Loeppky, ottima diagonale del canadese. 6-7 Boninfante sbaglia al servizio. 5-7 Diagonale cortissima di Bottolo! 5-6 Lunga la battuta anche di D'Heer. 4-6 Pallonetto vincente del bulgaro. 4-5 Errore anche per Nikolov, che sta sbagliando molto in questo fondamentale. 3-5 Sbaglia Gomulka dai nove metri.

