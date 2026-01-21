LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | i polacchi cercano la reazione giusta nel secondo set 11-8

Segui in tempo reale il match di Champions League volley 2026 tra PGE Projekt Varsavia e Civitanova. Attualmente i polacchi cercano di reagire nel secondo set, con il punteggio di 11-8. Aggiorna la pagina per le ultime notizie e gli sviluppi della partita, con dettagli sul punteggio e le azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-11 Torna indietro il pallonetto di Tillie, Loeppky dice di no! 12-10 Altro errore dai nove metri. 12-9 Bottolo manda ancora in rete la battuta. 11-9 Sbaglia ancora Firlej dai nove metri. Medei chiama il primo time-out del suo match. 11-8 Pasticcio di Boninfante e Nikolov che non si intendono. 10-8 Scappa la difesa a Balaso, dopo la diagonale di Tillie. 9-8 Esce il servizio di Boninfante. 8-8 Diagonale di Nikolov. Gioco interrotto, problemi al mignolo per Bednorz. Speriamo non sia nulla di grave. 8-7 In rete il servizio di D’Heer. 7-7 Super muro di Bottolo su Weber! 7-6 Che parallela dello schiacciatore italiano che porta Civitanova al meno uno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: i polacchi cercano la reazione giusta nel secondo set, 11-8 LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: inizia il primo set, Lube in cerca della vittoriaSegui in tempo reale la partita di volley tra PGE Projekt Varsavia e Civitanova, valida per la Champions League 2026. LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: dominio della Lube che vince 18-25 il primo set!Segui in tempo reale la partita di volley tra PGE Projekt Varsavia e Civitanova, valida per la Champions League 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta di fuoco in Polonia; Champions League maschile, la 3^ giornata su Sky; Champions League: trasferta dura per Civitanova in casa del PGE Projekt; Varsavia-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta di fuoco in PoloniaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match della Cucine Lube Civitanova e PGE ... oasport.it Champions, Lube in Polonia per blindare il primato nella Pool E Cucinieri in campo mercoledì sera (h20.30) a VarsaviaPGE Projekt Bottolo: "Giocheremo come se fosse una gara da dentro o fuori" Sky Sport Max DAZN Radio Arancia #esserelube x.com Volley Mercato: il due volte Campione del Mondo Yuri Romanò nel mirino del Projekt Warszawa Il mercato della pallavolo internazionale entra in fermento in questo inizio di 2026. Al centro delle cronache c'è uno dei grandi protagonisti del recente successo a - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.