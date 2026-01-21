LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | i polacchi cercano la reazione giusta nel secondo set 11-8

21 gen 2026

Segui in tempo reale il match di Champions League volley 2026 tra PGE Projekt Varsavia e Civitanova. Attualmente i polacchi cercano di reagire nel secondo set, con il punteggio di 11-8. Aggiorna la pagina per le ultime notizie e gli sviluppi della partita, con dettagli sul punteggio e le azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-11 Torna indietro il pallonetto di Tillie, Loeppky dice di no! 12-10 Altro errore dai nove metri. 12-9 Bottolo manda ancora in rete la battuta. 11-9 Sbaglia ancora Firlej dai nove metri. Medei chiama il primo time-out del suo match. 11-8 Pasticcio di Boninfante e Nikolov che non si intendono. 10-8 Scappa la difesa a Balaso, dopo la diagonale di Tillie. 9-8 Esce il servizio di Boninfante. 8-8 Diagonale di Nikolov. Gioco interrotto, problemi al mignolo per Bednorz. Speriamo non sia nulla di grave. 8-7 In rete il servizio di D’Heer. 7-7 Super muro di Bottolo su Weber! 7-6 Che parallela dello schiacciatore italiano che porta Civitanova al meno uno. 🔗 Leggi su Oasport.it

