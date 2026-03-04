Tra pochi minuti si svolge la prima partita tra Trento e Varsavia nella Champions League di volley 2026. La sfida rappresenta il primo confronto diretto tra le due squadre in questa competizione. L'incontro si gioca in Polonia e si preannuncia molto combattuto, con entrambe le formazioni pronte a darsi battaglia fin dall’inizio. La partita viene trasmessa in diretta e gli appassionati possono seguirla aggiornando la nostra copertura in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15 Questo è il primissimo scontro diretto tra Trento e Varsavia. 20.12 Trento è chiamato a giocare una grandissima partita, visto il livello dell’avversario che sicuramente farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Mendez. 20.10 Buonasera amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio della gara d’andata dei play off di Champions League tra Trento e Varsavia. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Itas Trentino e PGE Projekt Varsavia, valido per la gara d’andata dei play off della Champions League 2026. Entrambe le squadre sono arrivate seconde nel loro rispettivo girone, risultato che costringe quindi a giocare un ulteriore turno di qualificazione prima dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match, andata durissima per la squadra di Mendez

