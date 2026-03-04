LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | venete in semifinale senza patemi

Alle 21.55, la partita tra Busto Arsizio e Conegliano si è conclusa con un risultato di 0-3, confermando la qualificazione delle venete alle semifinali di A1 volley femminile 2026. Durante l’evento, si è registrata anche la celebrazione dell’addio al volley di Diouf. La diretta è terminata e il servizio si è concluso con un ringraziamento ai telespettatori per aver seguito l’evento.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55: Mentre impazza la festa per l'addio al volley di Diouf, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata! 21.53. In casa Conegliano 17 punti di Haak, 13 punti per Zhu e 11 per Chirichella, in casa Busto Arsizio solo Gennari, probabilmente al suo ultimo match nei playoff, in doppia cifra con 10 punti, 8 punti per Obossa e 5 per Torcolacci 21.51: Sono bastati 81 minuti a Conegliano per espugnare il campo di Busto Arsizio e qualificarsi così alla semifinale scudetto. Una prova di forza delle venete che non hanno lasciato scampo ad una Busto Arsizio che ha perso progressivamente entusiasmo e determinazione ed ha commesso tanti errori, nel tentativo di rischiare per mettere in difficoltà le ospiti.