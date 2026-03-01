Nella partita di volley femminile tra Conegliano e Busto Arsizio, il punteggio è di 0-0, con le venete che hanno allungato sul 17-12. La gara si svolge nel campionato di serie A1 2026 e viene trasmessa in diretta streaming. È possibile aggiornare la pagina per seguire gli sviluppi in tempo reale. La partita tra Milano e Vallefoglina è prevista dalle 17.

17.30 Primo parziale che ha visto Conegliano crescere alla distanza. Busto ha tenuto con le unghie e con i denti in difesa, ma la potenza di fuoco delle venete alla lunga ha fatto la differenza. 23-13 Obossa attacca ma non trova le mani del muro. Check di Busto. Tocco che non c’è e il punto è confermato. 20-12 Muro sontuoso di Haak su Battista. Conegliano ha cambiato marcia. 18-12 Haak spazza sotto rete un errore in ricezione di Busto. Check sul punto ma confermato. 14-12 Obossa prova una difesa d’istinto sotto rete ma l’attacco di Conegliano a va segno. 13-11 Haak spara e la palla esce dopo il tentativo di difesa di Busto. 10-9 Obossa spara da seconda linea e Haak non trattiere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Busto Arsizio 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete allungano sul 17-12

Leggi anche: LIVE Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: alle 17.00 scatta Gara-1

LIVE Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: iniziano i playoffBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Conegliano e UYBA Busto Arsizio, primo match valevole per i quarti...

Contenuti utili per approfondire Conegliano Busto Arsizio.

Temi più discussi: PLAY-OFF TIME AL PALAVERDE! DOMENICA GARA-1 CONTRO BUSTO ARSIZIO PER I QUARTI DI FINALE IN UNA DELLE CLASSICHE DEL VOLLEY ITALIANO (h 17, diretta VBTV); LIVE Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: iniziano i playoff; Serie A1 Tigotà – Ufficiale la programmazione di Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Playoff Scudetto; Gli accoppiamenti dei Play Off: Conegliano-Busto Arsizio, Novara-Chieri, Milano-Vallefoglia e Scandicci-Bergamo.

LIVE Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Inizia Gara-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 4-2 Zhu Ting la appoggia beffano il muro ... oasport.it

Volley A1 femminile: inizia la serie playoff tra Conegliano e Busto ArsizioLa Lega Volley Femminile ha confermato che Gara?1 si disputerà oggi, domenica 1 marzo, alle ore 17.00 presso il Palaverde. La seconda sfida, Gara?2, è prevista per mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 ... it.blastingnews.com

GAMEDAY Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio Gara 1 - Quarti Di Finale Playoff Serie A1 Tigotà Ore 17:00 Palaverde – Villorba Diretta su VBTV (a pagamento) @palaverde_cafe aperto dalle - facebook.com facebook

SERVIZIO PUBBLICO PER IL TWITTER PLAY OFF SCUDETTO #SERIEAFEMMINILE Conegliano - Busto Arsizio Scandicci - Bergamo Milano - Vallefoglia Novara - Chieri x.com