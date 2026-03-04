LIVE | 30ª giornata Arezzo-Ternana 1-2 Cianci risponde a Ferrante Dubickas a segno nella ripresa

Durante la 30ª giornata di campionato, l'Arezzo ha affrontato la Ternana al Comunale, terminando con il punteggio di 1-2. Ferrante ha aperto le marcature per i padroni di casa, mentre Cianci ha pareggiato per la Ternana. Nella ripresa, Dubickas ha segnato il gol decisivo che ha portato alla vittoria ospite. L'incontro si è disputato tre giorni dopo la sfida contro il Ravenna.

