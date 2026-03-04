LIVE | 30ª giornata Arezzo-Ternana 0-0

Allo stadio comunale, l'Arezzo affronta la Ternana in una partita senza reti, valida per la 30ª giornata del campionato. La squadra toscana, che aveva appena giocato contro il Ravenna, torna in campo in un incontro che rappresenta l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. La gara si disputa con entrambe le formazioni impegnate a conquistare punti importanti.

Appena tre giorni dopo il big-match contro il Ravenna, l'Arezzo torna di nuovo in campo al Comunale per l'ultimo turno infrasettimanale della stagione. Al Comunale arriva la Ternana di mister Fabio Liverani. 1 - Turnover anche per gli ospiti: l'ex Francesco Donati è il capitano questa sera, mentre va in panchina l'attaccante Dubickas, a segno nel match dell'andata e autore di 9 gol in questo campionato AREZZO (433): 22 Venturi; 6 Renzi, 13 Gilli, 15 Gigli, 77 Di Chiara; 72 Cortesi, 7 Guccione, 24 Chierico; 10 Pattarello, 71 Cianci, 11 Varela. A disposizione: 1 Trombini, 12 Galli, 4 Coppolaro, 5 Casarosa, 8 Mawuli, 19 Chiosa, 21 Tavernelli, 23 Viviani, 26 De Col, 30 Arena, 37 Righetti, 78 Iaccarino, 91 Ravasio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Skweek saluta EuroLeague: trasmissioni interrotte prima della 30ª giornataLa diffusione dell’EuroLeague in Francia su Skweek è prossima a una svolta significativa: secondo quanto riportato, l’accordo tra la competizione e...

Calendario Serie A: e orari delle sfide 28ª alla 30ª giornataCon la ripresa della Serie A dopo la fase culminante dei playoff europei, viene ufficializzato un blocco di tre giornate che definisce in modo chiaro...

Approfondimenti e contenuti su LIVE 30 giornata Arezzo Ternana 0 0.

Temi più discussi: Serie C 30ª giornata: Arezzo-Ternana e Samb-Ascoli accendono il turno; Ternana, per Arezzo si parte in mattinata; Arezzo-Ternana, arbitra Gauzolino: nessun precedente con le Fere; Arezzo-Ternana, info biglietti per i tifosi rossoverdi.

LIVE, AREZZO-TERNANA 0-0, inizia il match al Città di ArezzoBenvenuti nella webcronaca di Arezzo-Ternana, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C Girone B. Si gioca al comunale Città di Arezzo. ternananews.it

Arezzo-Ternana: dove vedere la partita in streaming gratisArezzo-Ternana in streaming gratis e diretta TV: scopri quando e dove vedere la partita e tutte le info sulla sfida ... derbyderbyderby.it

Questa sera, mercoledì 4 marzo, la gara in trasferta in Toscana #terni #Ternana #ternanacalcio #sport #SportsNews #SerieCSkyWifi #arezzo #ArezzoCalcio facebook

Rassegna stampa - La Nazione - Ternana in casa della capolista Arezzo. Silenzio stampa e squadra da “decifrare“ dlvr.it/TRHS9h x.com