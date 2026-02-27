Skweek saluta EuroLeague | trasmissioni interrotte prima della 30ª giornata

Skweek ha annunciato la fine della trasmissione delle partite di EuroLeague in Francia prima della 30ª giornata. La decisione riguarda l’interruzione delle trasmissioni, in seguito all’accordo tra la competizione e FedCom. La fine delle trasmissioni su Skweek rappresenta un cambiamento importante per gli appassionati di basket nel paese. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

La diffusione dell’EuroLeague in Francia su Skweek è prossima a una svolta significativa: secondo quanto riportato, l’accordo tra la competizione e FedCom Media potrebbe essere interrotto entro la prossima settimana a causa di ritardi nei pagamenti. Le conseguenze di questa possibilità riguardano le ultime trasmissioni previste sulla piattaforma e, in particolare, l’intero assetto di gestione televisiva nel Paese. Secondo le informazioni condivise da L’Équipe, la rottura dell’accordo potrebbe coincidere con la chiusura anticipata della stagione televisiva legata all’EuroLeague in Francia. In particolare, le gare del Round 29 potrebbero rappresentare le ultime partite trasmesse su Skweek, con la rottura prevista prima del Round 30. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Skweek saluta EuroLeague: trasmissioni interrotte prima della 30ª giornata EuroLeague: risultati e classifiche della 28ª giornataLa 28esima giornata della EuroLeague propone una serata di incontri tra formazioni di livello elevato, con partite in programma nelle ore serali. MVP della 27ª giornata di EuroLeague: Jean Montero domina con il ValenciaIl 27° turno dell’Eurolega ha messo in luce la crescita di giovani talenti e la continuità di alcuni veterani, con una serata memorabile segnate da...