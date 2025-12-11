Litiga con la fidanzata poi picchia lei e la sorella

Due ragazze sono state ricoverate in ospedale dopo aver subito violenza da parte del fidanzato di una di loro. L'incidente è avvenuto durante un litigio, che ha portato a un'aggressione fisica tra le parti coinvolte. La vicenda evidenzia la gravità della violenza di genere e l'importanza di interventi tempestivi e mirati.

Due ragazze sono state portate in ospedale dopo aver dichiarato di essere state picchiate dal fidanzato di una di loro. È successo poco dopo le 21 di mercoledì 10 dicembre 2025 all'interno di un'abitazione di San Fruttuoso.Sul posto, oltre ai carabinieri, si sono recate due ambulanze della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

IL POLPETTIFICIO. . POV: hai appena litigato con la tua fidanzata Ma il tavolo al Polpettificio è già prenotato… e le polpette chiamano, quindi niente drammi A volte il vero amore è… il cibo! Corso Vittorio Emanuele 187, Bari – prenota subito e godit - facebook.com Vai su Facebook

Litiga con la fidanzata, poi picchia lei e la sorella. Paura in una casa di San Fruttuoso - Dalle prime informazioni le giovani si trovavano in casa quando l’uomo, dopo un litigio con la fidanzata nato per un futile motivo, le si è scagliato contro ... Come scrive primocanale.it

Litiga con la fidanzata per gelosia . Poi si accoltella a una gamba - Ha litigato con la fidanzata e, come ‘gesto dimostrativo’ si è accoltellato a una gamba, rischiando di morire dissanguato. Si legge su ilrestodelcarlino.it