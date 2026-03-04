Lite a Fontivegge frattura due vertebre al rivale | Se ti trovo ti strappo la pelle

Un uomo di 44 anni è stato accusato di aver aggredito un 34enne nella zona di Fontivegge, provocandogli la frattura di due vertebre. Secondo le indagini, durante l’episodio avrebbe rivolto minacce e minacciato di strappare la pelle al rivale. L’indagato, assistito dall’avvocato, dovrà rispondere di lesioni e minacce. La vicenda si è verificata in un’area frequentata da diverse persone.

Un 44enne italiano, difeso dall’avvocato Andrea Bellachioma deve rispondere dell’accusa di minacce e lesioni per aver aggredito un sudamericano di 34 anni nella zona di Fontivegge. La Procura di Perugia contesta all’imputato di avere spintonato “ripetutamente fino a farlo cadere in terra nonché sferrandogli un pugno al volto” un 34enne, cagionandogli “lesioni personali consistite in lieve cuneizzazione ad apice anteriore dei corpi di D12 e L1, di natura esitale. Lieve irregolarità delle limitanti somatiche inferiori nel tratto D10-L1, con addensamento osteocondrosico particolarmente a carico di D12. Contusione del capo", per una “malattia di durata non inferiore a venticinque giorni”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it "Ti strappo le orecchie" scritto su Facebook non è minaccia, ma la lite per strada sìUn’aspra “diatriba da tastiera” può portare a eccedere nei commenti e nelle frasi, ma non per questo costituisce il reato di minaccia. Se ti arriva questo messaggio su Whatsapp, non rispondere: ti svuotano il conto in due secondiProsegue l’allerta sulle truffe digitali che sfruttano la popolarità di WhatsApp per sottrarre dati sensibili e denaro agli utenti. MI SONO FRATTURATA TRE VERTEBRE #chiropratica #chiropractor #curadelcorpo #equilibriocorpomente Contenuti utili per approfondire Lite a Fontivegge frattura due vertebre.... Perugia, lite a Fontivegge. «Ha investito il rivale». Un uomo in ospedaleA Fontivegge la paura corre in strada anche il giorno di Santo Stefano. La polizia sta indagando (sul posto anche gli agenti della Scientifica) su episodio di violenza avvenuto nella nell’area del ... ilmessaggero.it Lite a Fontivegge, denunciato un 29ennePercosse e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere sono le accuse rivolte ad un 29enne cittadino algerino denunciato dalla polizia a Perugia, in zona Fontivegge, dopo una lite. L'uomo è ... rainews.it