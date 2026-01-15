Se ti arriva questo messaggio su Whatsapp non rispondere | ti svuotano il conto in due secondi

Se ricevi un messaggio su WhatsApp che ti invita a non rispondere, attenzione: potrebbe essere una truffa finalizzata a sottrarre dati o denaro. Le frodi digitali sfruttano spesso la popolarità dell’app per ingannare gli utenti. È importante mantenere sempre alta la guardia e evitare di condividere informazioni personali o cliccare su link sospetti.

Prosegue l'allerta sulle truffe digitali che sfruttano la popolarità di WhatsApp per sottrarre dati sensibili e denaro agli utenti. L'ultima minaccia prende il nome di "truffa della ballerina", un inganno che si diffonde tramite messaggi apparentemente innocui, ma che in realtà celano un sofisticato meccanismo di furto degli account e di richiesta fraudolenta di denaro. Parallelamente, si conferma un'altra forma di raggiro molto diffusa, quella che coinvolge falsi messaggi da parte di parenti che chiedono aiuto economico, rivolgendosi soprattutto agli anziani. La truffa della ballerina su WhatsApp: come si diffonde e quali sono i rischi.

