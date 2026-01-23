Ti strappo le orecchie scritto su Facebook non è minaccia ma la lite per strada sì

Su Facebook, “Ti strappo le orecchie” può sembrare un’espressione forte, ma non si tratta di una minaccia vera e propria. Spesso, le discussioni online si alimentano di commenti accesi che, seppur intensi, non sono da considerare reato di minaccia. È importante distinguere tra una battuta o un’espressione colorita e comportamenti che, invece, possono avere conseguenze legali.

Un'aspra "diatriba da tastiera" può portare a eccedere nei commenti e nelle frasi, ma non per questo costituisce il reato di minaccia. In un'epoca in cui i confini tra polemica online e reato sono sempre più sottili, una recente sentenza della Corte d'appello di Perugia traccia un confine ben.

