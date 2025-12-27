Terremoto | lieve scossa all’alba epicentro a Casamassima Magnitudo 2
L'articolo Terremoto: lieve scossa all’alba, epicentro a Casamassima Magnitudo 2 proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche: Terremoto nell’Avellinese, scossa di magnitudo 2.0 all’alba: epicentro vicino a Cairano
Leggi anche: Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3.1 nell'Udinese: epicentro a ?Verzegnis
Terremoto: due lievi scosse nel mare del Gargano all’alba Magnitudo 2,8 e 2,3: la minore al largo delle Tremiti - Epicentro nellazzona pugliese del mare Adriatico , costa garganica a dodici chilometri da Lesina. noinotizie.it
Due lievi scosse di terremoto svegliano il Gargano all'alba di Santo Stefano: sono 125 da inizio anno nel Foggiano - Due lievi scosse di terremoto sono state registrate al largo della costa garganica. lagazzettadelmezzogiorno.it
Due lievi scosse di terremoto al largo della costa del Gargano - Non sono stati segnalati danni né feriti ... rainews.it
LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO SIANO Una scossa di terremoto si è verificata questa sera alle 21,40 ed ha avuto come epicentro il comune di Siano. Il movimento tellurico, di magnitudo 2.3, è stato registrato ad una profondità di 8 km... x.com
LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO SIANO Una scossa di terremoto si è verificata questa sera alle 21,40 ed ha avuto come epicentro il comune di Siano. Il movimento tellurico, di magnitudo 2.3, è stato registrato ad una profondità di 8 km. La s - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.