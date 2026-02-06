Liste d' attesa in sanità Vignali Forza Italia | Molte più prestazioni prima della pandemia Replica l' Ausl

Vignali di Forza Italia torna a parlare delle liste d’attesa in sanità e dice che, prima della pandemia, a Cesena le cose funzionavano meglio. Secondo lui, si garantivano molte più prestazioni rispetto ad oggi. L’Ausl replica sottolineando che le cose sono cambiate e che i numeri devono essere analizzati nel contesto attuale. La discussione si infiamma tra politica e amministrazione, con i cittadini che vogliono risposte chiare sui tempi di attesa.

“Prima della pandemia a Cesena le liste d’attesa andavano molto meglio perché si erogavano molte più prestazioni.” Lo ha dichiarato il presidente del gruppo Forza Italia nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali.Ha dettagliato Vignali: “Facendo il confronto per 27 diverse.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Cesena Vignali Liste d'attesa in sanità, Vignali (Forza Italia): "Si facevano molte più prestazioni prima della pandemia" A Cesena, le liste d’attesa in sanità sono peggiorate negli ultimi anni. Sanità e liste d'attesa, Vignali (Forza Italia) fa il confronto con il periodo pre-covid: "C'erano più prestazioni" Prima della pandemia, le cose erano diverse. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cesena Vignali Argomenti discussi: Liste d’attesa: intramoenia e frodi con pagamenti intestati a pazienti ignari. Il bilancio 2025 dei carabinieri del Nas; I piani delle Asl pugliesi per abbattere le liste d'attesa: ci sono 100.000 prenotazioni da recuperare; Sulle liste d’attesa ancora nessun beneficio per i cittadini. Quasi due anni dopo mancano ancora due decreti attuativi; La partita delle liste d'attesa, in due anni 1700 denunce. Il problema delle liste d’attesa coinvolge anche i Nas, il numero dei controlli nella relazione annualeI carabinieri che lavorano nel settore della salute hanno concentrato le ispezioni anche sulle liste d’attesa, sui dispositivi medici e sulle vendite illegali sul dark web ... italiaoggi.it Liste d’attesa con trucco e truffe sull’intramoenia, rapporto-choc del Nas. Il ministro: «Scandalosi»Dai finti accessi ai pronto soccorso per consentire agli amici di svolgere rapidamente esami e visite alle agende modificate. E poi un eccesso di attività privata dello ... ilmessaggero.it Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere in merito a una delle 3 inchieste in cui risulta indagato facebook L'Olimpico deserto, la campagna #LiberaLaLazio, la petizione indetta da @fede_marconi e @aciapparoni. Claudio #Lotito è nel mirino dei tifosi: il rischio è che ci finisca di mezzo anche Forza Italia Di Ettore Bellavia #4febbraio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.