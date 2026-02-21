Liste d’attesa Vignali diffida l’Ausl a riaprire le agende chiuse | Situazione illegale La replica | Non esistono liste chiuse

Vignali ha diffidato le AUSL di Bologna e Parma a riaprire le liste d’attesa chiuse, definendo la situazione illegale. La decisione deriva dal fatto che molte persone devono aspettare troppo tempo per ottenere prestazioni sanitarie. Le autorità rispondono che le liste non sono mai state chiuse e che le modalità di accesso sono regolari. La questione rimane al centro di un acceso confronto tra pubblico e privato.

“Ho inviato alle AUSL di Bologna e Parma la diffida ad esercitare il potere sostitutivo affinché riaprano le liste d’attesa chiuse". È l’annuncio dato dal consigliere regionale e comunale a Parma Pietro Vignali, riguardo la sua ultima iniziativa sul problema delle liste d’attesa.“Abbiamo raccolto documentazione e testimonianze dirette a Bologna e Parma di cittadini che hanno fatto richiesta di diverse prestazioni sanitarie a cui è stato risposto che non ci sono disponibilità – ha proseguito – Le agende sono chiuse per diverse prestazioni. È una situazione illegale perché viola l’articolo 3 comma 9 della legge nazionale 7 giugno 2024, n. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Liste d’attesa, Vignali diffida le Ausl di Parma e Bologna a riaprire le agende chiuse: "Situazione illegale"Vignali ha inviato una diffida alle AUSL di Parma e Bologna per riaprire le liste d’attesa chiuse, denunciando una situazione illegale.

Liste d’attesa chiuse e il caso dei parmigiani che non riescono a farsi visitare, l’Ausl: “Agende aperte, nessuno sarà lasciato solo”A Parma, molti cittadini hanno incontrato difficoltà nel prenotare visite sanitarie a causa di liste d’attesa chiuse e agende saturate.

