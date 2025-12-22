La Legge di Bilancio si propone non solo di garantire una crescita sostenibile per il Paese, ma anche di "destinare risorse fondamentali a settori cruciali come la natalità, l'istruzione, l'industria e la sanità", come spiegato dal senatore di FdI e relatore alla Manovra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Liris (FdI) sulla Manovra: “L’Italia è un modello di eccellenza nella gestione dei conti”

Leggi anche: Manovra: Liris (FdI), 'con Governo Meloni Italia torna ad essere credibile'

Leggi anche: Le presunte virtù dell'Italia nella gestione dei conti pubblici. Parla Monacelli (Bocconi)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «MANOVRA. LIRIS (FDI): ITALIA MODELLO DI ECCELLENZA NELLA GESTIONE DEI CONTI PUBBLICI» - "Oggi il governo Meloni ha messo in campo una manovra che rappresenta una vera svolta storica per l'Italia, in particolare per le nostre regioni meridionali. agenziagiornalisticaopinione.it

MANOVRA, LIRIS (FDI): FUORI DA PROCEDURA INFRAZIONE UN ANNO PRIMA - Roma, 22 dic – Quella che si è iniziata a discutere oggi in Senato “è una manovra che ci farà uscire un anno prima dalla procedura di infrazione, e rivedere quelli vincoli che hanno tenuta ingessata l ... 9colonne.it

Superbonus sisma, Ianni (FdI): “Risultato decisivo per la ricostruzione, firma di Guido Liris” - Un risultato che porta la firma politica del Senatore Guido Liris ... laquilablog.it