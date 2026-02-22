La cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina ha portato all’Arena di Verona atleti e atlete provenienti da tutto il mondo, celebrando la lirica italiana. La manifestazione ha commemorato l’impegno degli sportivi e ha reso omaggio alla cultura nazionale attraverso esibizioni e premiazioni. La folla presente ha applaudito gli atleti durante il corteo finale, mentre sul palco si sono alternate esibizioni di musica e danza. La giornata si conclude con un momento di grande emozione per tutti i partecipanti.