Giochi a Verona la cerimonia di chiusura | omaggio alla lirica italiana all' Arena arrivano gli atleti e le atlete | La diretta

Da xml2.corriere.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina ha portato all’Arena di Verona atleti e atlete provenienti da tutto il mondo, celebrando la lirica italiana. La manifestazione ha commemorato l’impegno degli sportivi e ha reso omaggio alla cultura nazionale attraverso esibizioni e premiazioni. La folla presente ha applaudito gli atleti durante il corteo finale, mentre sul palco si sono alternate esibizioni di musica e danza. La giornata si conclude con un momento di grande emozione per tutti i partecipanti.
giochi a verona la cerimonia di chiusura omaggio alla lirica italiana all arena arrivano gli atleti e le atlete 160la diretta
© Xml2.corriere.it - Giochi, a Verona la cerimonia di chiusura: omaggio alla lirica italiana, all'Arena arrivano gli atleti e le atlete | La diretta

Annunciate dagli speaker, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry(CIO) salutano dalla Tribuna d’Onore Visibilmente emozionati, stanno completando il giro del palco prima di prendere posto a sedere Dopo 17 giorni di competizioni vissute alla massima intensità, dopo tante emozioni, vittorie e sconfitte, le atlete e gli atleti entrano in Arena. È il momento per fare bilanci, ma anche per festeggiare, uniti nella condivisione di questa esperienza indimenticabile. A guidarli sono i volontari delle Cerimonie e la musica italiana, rivista in una chiave ironica e coinvolgente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Olimpiadi, la cerimonia di chiusura in diretta | Si spengono i Giochi all’Arena di VeronaLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si svolge all’Arena di Verona, dopo che le competizioni sono state rinviate più volte a causa delle restrizioni sanitarie.

Achille Lauro per le Olimpiadi all’Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei GiochiAchille Lauro si esibirà all’Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché è stato scelto come artista principale per questa fase finale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Conto alla rovescia all'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura dei Giochi; All’Arena di Verona cerimonia di chiusura di Milano Cortina: la fine dei Giochi senza Donald Trump; Royals e Vip per la chiusura dei Giochi a Verona con la staffetta a French Alps 2030. A giorni in vendita i primi biglietti per Los Angeles 2028; Un'esplosione di energia all'Arena di Verona: i Major Lazer alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

L’eredità delle Olimpiadi? Debiti per tutti noi: il corteo a Verona contro i Giochi costati 7 miliardiL'eredità delle Olimpiadi? Debito per tutti noi: manifestanti in piazza contro lo spreco di risorse pubbliche per i Giochi ... ilfattoquotidiano.it

Cerimonia chiusura Olimpiadi, la diretta: inizia lo show all'Arena di Verona. Italia con Vittozzi e Ghiotto come portabandiera. Sugli spalti Meloni, sfilano i medagliati azzurriDall'Arena di Verona il racconto della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. ilmattino.it