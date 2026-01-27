Assalto con esplosivo al bancomat | notte di paura ad Aci San Filippo

Durante la notte, un gruppo di criminali ha fatto esplodere un bancomat ad Aci San Filippo, nel Catanese, causando danni all’ufficio postale. L’episodio si è svolto con l’uso di esplosivi, nel tentativo di sottrarre la cassaforte. La vicenda ha generato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Esplosione devasta l'ufficio postale. Nella notte, un gruppo di banditi ha fatto saltare in aria il bancomat dell'ufficio postale di Aci San Filippo, frazione del comune di Aci Catena, nel Catanese, utilizzando dell' esplosivo per tentare di rubare la cassaforte. La potenza della deflagrazione è stata tale da provocare il crollo di un'intera parete dell'edificio, causando ingenti danni alla struttura. Colpo fallito e fuga prima dell'arrivo dei carabinieri. Dopo l'esplosione, i malviventi si sono dati alla fuga in pochi istanti, prima che sul posto arrivassero le pattuglie.

