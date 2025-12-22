Ci sono notizie che arrivano senza preavviso e cambiano il passo delle giornate. Sabato sera, a Mercogliano, è accaduto questo con la morte improvvisa di Andrea Sorrentino. Aveva 49 anni. Un malore lo ha colto all’improvviso, in una sera d’inverno, e non gli ha lasciato scampo. Andrea Sorrentino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Mercogliano piange la scomparsa di Andrea Sorrentino

Mercogliano piange la morte di Anna Befà, storica commerciante dei chioschi di Montevergine - Era conosciuta da tutti Anna Befà, 78 anni, storica commerciante di uno dei chioschi di Montevergine, a due passi dal Santuario di Mercogliano. fanpage.it

