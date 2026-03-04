Gli 007 | Cresce il rischio terrorismo con l' escalation in Iran

Oggi è stata presentata la relazione annuale dell’intelligence, intitolata “Governare il cambiamento”, che analizza le principali minacce alla sicurezza globale. Tra le questioni affrontate, si evidenzia un aumento del rischio terrorismo legato all’escalation in Iran e alle dinamiche nelle regioni di interesse internazionale. La relazione fornisce un quadro dettagliato delle aree di maggiore attenzione e delle sfide emergenti per le autorità di sicurezza.

La relazione dell'intelligence: "Circolano più armi e progetti ostili". Ma spaventano anche Mosca e anarchici Presentata oggi con il titolo “Governare il cambiamento”, la relazione annuale dell’intelligence dedica ampio spazio all’evoluzione delle principali aree di rischio per la sicurezza nazionale e internazionale. Dal Medio Oriente alla Federazione russa, fino all’uso dell’intelligenza artificiale da parte di gruppi estremisti e alle dinamiche dell’eversione interna, il documento analizza scenari e possibili sviluppi nel breve e medio periodo. Secondo il rapporto – realizzato prima dell’attacco di Usa e Israele –, l’attuale situazione in Iran contribuisce ad accrescere le tensioni sul piano internazionale e fa "temere un'escalation che può avere un impatto anche sulla minaccia terroristica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

