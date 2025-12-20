Zanon | La riforma della giustizia non agevola i colletti bianchi ho amici non a destra che la sostengono

«Sono venticinque anni che sto dalla parte della separazione delle carriere. Mi è parso naturale impegnarmi in tal senso». A dirlo in un’intervista a Il Tempo è stato l’ex giudice costituzionale Nicolò Zanon, che oggi è presidente del comitato unico della maggioranza per il “Sì” al referendum sulla giustizia. La sua però non è una presa di posizione politica, come ha tenuto a ricordare: «Non parliamo, come dice, in modo errato, qualcuno, di una riforma di una parte. Anzi, le ricordo che il primo a volerla è un tale Matteotti. Addirittura, prima del fascismo, si era espresso a favore di questo cambiamento». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Zanon: “La riforma della giustizia non agevola i colletti bianchi, ho amici non a destra che la sostengono”

