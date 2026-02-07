Referudum giustizia i magistrati in politica che sostengono le ragioni del governo

Da ilfattoquotidiano.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei comitati per il Sì al Referendum sulla riforma della giustizia, spunta una novità. Alcuni magistrati si schierano apertamente con il governo, sostenendo le sue ragioni. È una presenza che fa discutere, anche tra i colleghi e nelle aule giudiziarie. La questione divide gli stessi magistrati e alimenta il dibattito sulla loro presenza in politica. La campagna referendaria si fa così ancora più complessa e incerta.

C’è una sottosezione nei comitati per il Sì al Referendum sulla riforma della giustizia che potremmo chiamare ‘toghe in politica’. Si tratta di magistrati che non temono il controllo della politica – uno degli argomenti più polemici del fronte del No – forse perché della politica fanno già parte. Si sono candidati a qualche elezione, sono stati eletti o nominati, hanno parteggiato mentre erano in ruolo, e hanno rivestito la toga. E ora da magistrati con o senza ruolo in politica sposano – legittimamente – le ragioni del Sì e le propagandano. Ne abbiamo individuati alcuni nella locandina del convegno ‘La trasversalità dei Sì’, due giorni conclusi ieri di dibattiti, interventi e tavole rotonde al teatro Quirino di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referudum giustizia, i magistrati in politica che sostengono le ragioni del governo

