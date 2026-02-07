Nei comitati per il Sì al Referendum sulla riforma della giustizia, spunta una novità. Alcuni magistrati si schierano apertamente con il governo, sostenendo le sue ragioni. È una presenza che fa discutere, anche tra i colleghi e nelle aule giudiziarie. La questione divide gli stessi magistrati e alimenta il dibattito sulla loro presenza in politica. La campagna referendaria si fa così ancora più complessa e incerta.

C’è una sottosezione nei comitati per il Sì al Referendum sulla riforma della giustizia che potremmo chiamare ‘toghe in politica’. Si tratta di magistrati che non temono il controllo della politica – uno degli argomenti più polemici del fronte del No – forse perché della politica fanno già parte. Si sono candidati a qualche elezione, sono stati eletti o nominati, hanno parteggiato mentre erano in ruolo, e hanno rivestito la toga. E ora da magistrati con o senza ruolo in politica sposano – legittimamente – le ragioni del Sì e le propagandano. Ne abbiamo individuati alcuni nella locandina del convegno ‘La trasversalità dei Sì’, due giorni conclusi ieri di dibattiti, interventi e tavole rotonde al teatro Quirino di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referudum giustizia, i magistrati in politica che sostengono le ragioni del governo

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Enrico Costa di Forza Italia è arrivato a Viterbo per incontrare i suoi sostenitori e spiegare perché voterà sì al prossimo referendum sulla giustizia.

Si apre uno scontro tra i magistrati di Avellino e le ragioni del No al referendum.

Referendum Giustizia, le ragioni del Si

Argomenti discussi: Referendum Giustizia. Ecco perché il NO fa paura al potere; Perché respingere la riforma; Referendum Giustizia 22-23 marzo, vademecum per il No; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026.

Referendum sulla Giustizia: Mattarella firma il decreto, ufficiale la data dopo il CdMReferendum sulla Giustizia: si voterà sul quesito aggiornato che indica gli articoli della Costituzione modificati dalla riforma della separazione delle carriere. Ecco la data confermata. notizie.it

Referendum, Nordio accusa il Csm di non punire abbastanza i magistrati. Ma lui ha impugnato solo 6 sentenze su 176Il ministro della Giustizia critica la sezione disciplinare del Csm, ma i dati mostrano che contesta raramente le sue decisioni ... ilfattoquotidiano.it

Ultim'ora Referendum giustizia, cdm convocato alle 12 dopo la decisione della Cassazione sul nuovo quesito facebook

Ops… la Cassazione accoglie la richiesta popolare del referendum sulla giustizia e cambia il quesito, che conterrà il riferimento agli articoli della Costituzione (ben sette) che vengono modificati dalla riforma. La fretta del governo cattiva consigliera, la forzatura x.com