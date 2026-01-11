EA Sports FC 26 Electronic Arts svela il Team of the Year ed apre le votazioni
Electronic Arts ha annunciato i candidati per il Team of the Year di EA SPORTS FC 26, insieme alla nuova categoria dedicata ai Capitani del TOTY. Le votazioni sono ora aperte, offrendo ai giocatori l’opportunità di partecipare alla selezione dei migliori calciatori dell’anno. Un momento importante per gli appassionati che desiderano contribuire alla definizione delle eccellenze nel mondo del calcio virtuale.
EA SPORTS FC svela gli attesi candidati per i prestigiosi premi Team of the Year ( TOTY ) e il nuovo riconoscimento ai Capitani Team of the Year. Plasmato dalla sua community a livello globale e costruito sul back dei fan, EA Sports FC 26 celebra il meglio dell’unione tra eccellenza calcistica, cultura dei tifosi e gaming, invitando i fan a votare i calciatori e le calciatrici che ritengono essere i migliori giocatori di EA SPORTS FC 26 e FC Mobile. I giocatori del TOTY XI Maschile e Femminile preferiti dai fan riceveranno speciali oggetti giocatore TOTY in-game. È ora possibile votare per il TOTY XI da web e in-game. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Team of the Year EA SPORTS FC 26: aperte le votazioni per l’undici ideale
Leggi anche: FC 26 Team of the Year (TOTY): Al via le votazioni! Guida completa a date, candidati e la nuova sfida dei Capitani
EA Sports FC 26 TOTY: vota per il Team of the Year, ecco tutte le nomination; Team of the Year EA SPORTS FC 26: aperte le votazioni per l'undici ideale; EA SPORTS FC 26: aperte le votazioni per il Team of the Year; ARC Raiders e EA Sports FC 26 dominano le classifiche del PlayStation Store di dicembre.
Il Team of the Year di EA SPORTS FC 26, il più democratico di sempre? - Vota il Team of the Year di EA SPORTS FC 26 e scegli anche i Capitani maschile e femminile. icrewplay.com
EA Sports FC 26 – Guida completa ai TOTY (Team of the Year) 2026: Date, giocatori, mercato e consigli pratici per l’evento più atteso dell’anno! - I TOTY è una delle promozioni più iconiche e influenti di EA Sports FC Ultimate Team ... 4news.it
EA Sports FC 26 TOTY: vota per il Team of the Year, ecco tutte le nomination - EA Sports ha ufficialmetne dato il via alle votazioni per il Team of the Year di FC 26, che quest'anno vede la novità dei Capitani. everyeye.it
Il PASS della STAGIONE 4 di FC 26! | Il PASS dei TOTY con SUPER EVO!
Electronic Arts EA Sports UFC 5 - Serie Xbox A 25,00€ Clicca per Acquistare: https://www.amazon.it/dp/B0CGHPSHWT/tag=maz0d-21&psc=1&m=a11il2pnwyju7h Konix FFF Custodia di protezione e trasporto Nintendo Switch, Switch Lite e Switch O - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.