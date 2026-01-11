ea sports fc 26 electronic arts svela il team of the year ed apre le votazioni

Electronic Arts ha annunciato i candidati per il Team of the Year di EA SPORTS FC 26, insieme alla nuova categoria dedicata ai Capitani del TOTY. Le votazioni sono ora aperte, offrendo ai giocatori l’opportunità di partecipare alla selezione dei migliori calciatori dell’anno. Un momento importante per gli appassionati che desiderano contribuire alla definizione delle eccellenze nel mondo del calcio virtuale.

EA SPORTS FC svela gli attesi candidati per i prestigiosi premi Team of the Year ( TOTY ) e il nuovo riconoscimento ai Capitani Team of the Year. Plasmato dalla sua community a livello globale e costruito sul back dei fan, EA Sports FC 26 celebra il meglio dell’unione tra eccellenza calcistica, cultura dei tifosi e gaming, invitando i fan a votare i calciatori e le calciatrici che ritengono essere i migliori giocatori di EA SPORTS FC 26 e FC Mobile. I giocatori del TOTY XI Maschile e Femminile preferiti dai fan riceveranno speciali oggetti giocatore TOTY in-game. È ora possibile votare per il TOTY XI da web e in-game. 🔗 Leggi su Game-experience.it

