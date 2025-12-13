il kit 98 99 della roma torna a nuova vita su ea sports fc 26

Il ritorno del kit 98/99 della Roma su EA Sports FC 26 celebra un capitolo iconico della storia giallorossa, rivivendo con dettagli fedeli e nostalgia. Un tributo alla tradizione e all'identità del club, che permette ai fan di rivivere le emozioni di quegli anni attraverso il videogioco.

La AS Roma riporta in primo piano uno dei simboli più amati della propria tradizione: il kit della stagione 199899. Una divisa che ha segnato un’epoca, riconoscibile per il suo design essenziale e per i colori intensi che caratterizzavano il club alla fine degli anni Novanta. Ora, quella maglia iconica torna a vivere in formato digitale, diventando disponibile su EA Sports FC 26, il prossimo titolo dedicato al mondo del calcio virtuale. L’annuncio arriva attraverso un video celebrativo che mette in scena un suggestivo incontro tra generazioni: da una parte le stelle attuali della squadra, dall’altra le leggende che hanno reso quel kit incredibilmente popolare. Sololaroma.it

VIDEO - Torna in campo il kit 98/99: sarà disponibile su FC26 - L'iconica divisa giallorossa sarà utilizzabile sul celebre videogioco calcistico, addosso a Pellegrini, Dybala e... ilromanista.eu

Sabato 13 dicembre torna "Jingle Pet", la festa di Natale dedicata alle nuove adozioni degli amici a quattro zampe delle strutture di Roma Capitale. Quest'anno si terrà in via Esculapio 10 nel cuore di Villa Borghese, dalle 10.30. Sarà l'occasione per ric - facebook.com facebook

La #Roma torna a vincere e lo fa in #EuropaLeague. A Glasgow i giallorossi battono il #Celtic per 3-0 grazie ad una doppietta di #Ferguson e un autogol dei padroni di casa. L'analisi del match dall'inviato #GR1 @cripiccinelli #UEL #CelticRoma x.com